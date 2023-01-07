07.01.2023
11:41
208

Якутия

Видеофакт: Рыжая лисичка дежурит на чурапчинской границе

На границе Чурапчинского улуса въезжающих встречает рыжая красавица. По поведению лисички видно, что промышляет она тут давно — совсем не боится людей, берет угощенья прямо из рук человека. Собирает дань с посетителей Чурапчи.

Источник: You-Tube-канал "Удивительная Якутия"

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх