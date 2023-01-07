Видеофакт: Рыжая лисичка дежурит на чурапчинской границе

На границе Чурапчинского улуса въезжающих встречает рыжая красавица. По поведению лисички видно, что промышляет она тут давно — совсем не боится людей, берет угощенья прямо из рук человека. Собирает дань с посетителей Чурапчи.

Источник: You-Tube-канал "Удивительная Якутия"

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