29.09.2022
12:34
311
Якутск
Видеофакт: Рубят красивую аллею
У МФЦ на улице Аммосова рубят красивую аллею.
Фото: Видео: @crimyakutiaru
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Видеофакт: Рубят красивую аллею»
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Вообще что творится. Где деревья прижились ростут, начинают вырубать. Потом садят на мусор присыпанный 5 см земли опять кусты, которые погибают. На проспекте деревья убирают, места для зелени забиты мусором, сверху спят земли чуть чуть и потом будут садить кусты. Что сможет вырастить на этом. Просто кошмар, только показуха. Зато проспект будем помпезно с фуршетом открывать. Где специалисты!? Хоть выйдите из кабинетов и интернета посмотрите что как надо делать. Зачем слизывать с других стран и регионов. Где хозяйственники. У сверка «В. Ларионова» ёлки уже почти уничтожили, неужели им тоже конец