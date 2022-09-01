01.09.2022
15:38
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Праздники

Видеофакт: Робот АЭБ поздравил школьников

Сегодня в 33 школе им. Л.А. Колосовой школьников поздравил робот АЭБ — передает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний».

Фото: https://t.me/yakutsk_vecherniy
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy

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