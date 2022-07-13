Видеофакт: ресторан «Панда и Журавль» сливает отходы в канализацию?

В видео вроде всё понятно: ресторан «Панда и Журавль» сливает отходы кухни в канализацию, которая постоянно засоряется.

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