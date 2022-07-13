13.07.2022
17:57
366

Экология

Видеофакт: ресторан «Панда и Журавль» сливает отходы в канализацию?

Читатель SakhaLife.ru отправил нам видео и пишет:

В видео вроде всё понятно: ресторан «Панда и Журавль» сливает отходы кухни в канализацию, которая постоянно засоряется.

Фото: Алексея Кривошапкина
Источник: Алексей Кривошапкин

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