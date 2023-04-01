Видеофакт: Ремонт улицы Чернышевского

Сейчас идут работы от кольцевой развязки в сторону Автодорожной. Отставание от графика немного сократилось, сообщает тгк КП-Якутия. Напомним, движение транспорта прекращено в период с 31 января 2023 года по 1 сентября 2023 года.

Источник: тгк КП-Якутия

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