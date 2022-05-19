19.05.2022
16:42
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Якутск

Видеофакт: Разруха в аэропорту Якутска!

Читатель SakhaLife.ru отправил в редакцию фото и видео с аэропорта Якутска. Как видим, на кадрах царствует упадок и полная разруха.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: SakhaLife.ru

Один комментарий на «“Видеофакт: Разруха в аэропорту Якутска!”»

  1. Indira 19.05.2022 16:44

    🤣

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