Видеофакт: Размыв грунта в 203 микрорайоне

Сегодня из-за таяния снега произошёл размыв грунта прилегающей территории 30 корпуса, немедленно были оповещены управа округа, ЕДДС, застройщик и управляющая компания. Со слов управы специалисты выехали на осмотр. Совет старост держит вопрос на контроле.

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