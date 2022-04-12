12.04.2022
16:24
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Якутск

Видеофакт: Размыв грунта в 203 микрорайоне

Размыв грунта возле 30 корпуса 203 микрорайоне.

Вчера, 11 апреля телеграм-канал Новости 203 мкрн г. Якутска сообщил о размыве грунта.

Сегодня из-за таяния снега произошёл размыв грунта прилегающей территории 30 корпуса, немедленно были оповещены управа округа, ЕДДС, застройщик и управляющая компания. Со слов управы специалисты
выехали на осмотр. Совет старост держит вопрос на контроле.

Источник: https://t.me/news203
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