06.04.2023
22:32
321
Происшествия
Видеофакт: Пьяный человек едва не попал под колёса
В Якутске пьяный человек едва не попал под колёса.
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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