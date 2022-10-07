07.10.2022
15:58
378

Происшествия

Видеофакт: пьяные хулиганы разбили стекло машины

Ночью пьяные хулиганы разбили стекло у автомобиля. Очевидцев просят помочь.

Прошу отозваться парней, которые разбили лобовое стекло по номеру 8914-821-41-72 для мирного решения конфликта, иначе напишем заявление, лица видны — пишет хозяин машины.

Фото: видео - тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх