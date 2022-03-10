10.03.2022
19:31
212

Якутск

Видеофакт: проспект Ленина в Якутске сегодня

Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх