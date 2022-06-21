Видеофакт: Прошел Ыhыах в Таиланде! 🌞🌸🌿

Прошёл Ыhыах в Таиланде! 🌞🌸🌿 18 июня 2022 в Таиланде в городе Паттайя прошел первый большой национальный праздник Ысыах 🌞🌸🌿 Организаторы — Алена Львова @allionka, Роза Дьячковская @rose_romanova_, Аделина Кузьмина @mctoob, Анастасия и Эллэй Шамаевы, Дарья Афанасьева @afdabor, Лада и Денис Сазоновы и другие якутяне. Были проведены обряды алгыс и арчыланыы. Состоялся концерт с участием детей и взрослых, спортивные состязания, конкурс на лучшие туьулгэ, стол, национальные блюда, конкурс детских рисунков и другие. Приняли участие более 100 якутян.

Фото: Саха Диаспоры Источник: Саха Диаспора

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