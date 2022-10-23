23.10.2022
10:35
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Спорт

Видеофакт: прекрасный забег в купальниках в Алдане

В Алдане состоялся забег в купальниках ICEBABY. Об этом сообщила фотограф Светлана Хамидулина

Забег состоялся. Девочки, вы крутейшие, благодарю вас. В здоровом теле — здоровый дух 💪🔥❤️… И плюс к этому — невероятно красиво 🤩🤩🤩… Многие хотели сбросить лишние кг к этому забегу, но успели только набрать 😂😂😂… Но так можно всю жизнь пропустить мимо, в ожидании идеальной формы, настроения… Жить здесь и сейчас… Другой жизни не будет ❤️❤️❤️ Эмоции зашкаливают, совсем не холодно и все в голове, спасибо девочки, что участвуете во всяких «странных мероприятиях» 😂🤗🙏❤️❤️❤️

Источник: Социальные сети
Один комментарий на «Видеофакт: прекрасный забег в купальниках в Алдане»
  1. Александр 23.10.2022 10:40

    В кроссе нации бегают в городе, а такой забег устраивают где-то в глуши…
    Как то не справедливо…

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