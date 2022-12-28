28.12.2022
21:27
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Якутия
Видеофакт: Предновогодние купания в проруби якутских моржей
Предновогоднее купание в проруби чурапчинских моржей.
В селе Чурапча более 20 лет работает оздоровительный клуб «Чэбдик» и набирает своих сторонников. Члены клуба люди старшего возраста, занимающиеся купанием зимой в проруби. Средний возраст у них 60 лет и выше. «Клуб «Чэбдик» создан 1994 году. Его создал Афанасий Дмитриевич ДОРОФЕЕВ, который занимался на холоде и моржеванием на протяжении 25 лет.
Источник: YouTube-канал "Удивительная Якутия"
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