27.09.2022
21:31
644

Происшествия

Видеофакт: пожар в новостройке

Горит новостройка на Вилюйском тракте в Якутске, сообщает тгк КримЯкутия, разместив видео очевидца.

Источник: тгк КримЯкутия

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