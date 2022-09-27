27.09.2022
21:31
644
Происшествия
Видеофакт: пожар в новостройке
Горит новостройка на Вилюйском тракте в Якутске, сообщает тгк КримЯкутия, разместив видео очевидца.
Источник: тгк КримЯкутия
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