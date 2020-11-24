24.11.2020
14:32
206
Происшествия
Видеофакт: Пожар на Рыдзинского
В Якутске тушат пожар в двухэтажном доме на улице Рыдзинского, 15.
Видео очевидцев:
Источник: SAKHALIFE.RU
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