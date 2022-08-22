22.08.2022
13:33
849

Общество

Видеофакт: Якутск после концерта Гагариной

Якутск, как Токио. После концерта певицы Полины Гагариной.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Видео @CHOKKAI

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