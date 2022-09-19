19.09.2022
09:02
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Происшествия

Видеофакт: Полярные хищники гуляют всего в одном километре от поселка

Около якутского поселка Нижнеянск заметили белых медведей.

Полярные хищники гуляют всего в одном километре от поселка Нижнеянск.

В Усть-Янском районе Якутии обнаружили белых медведей. Полярные хищники гуляют всего в одном километре от поселка Нижнеянск.

Фото: Видео с телеграм-канала газеты «Заря Яны»
Источник: ЯСИА

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