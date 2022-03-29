Видеофакт: Полный сюр! Перфоманс в центре Якутска

Странный перфоманс сегодня продемонстрировал молодой человек прямо посреди перекрестка возле мэрии, среди взломанного асфальта проспекта Ленина. Нельзя отказать этому представлению в особом сюрриалистичеком настроении… Видео тгк Trimid stories

Источник: тгк Trimid stories

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