29.03.2022
18:08
139
Желток
Видеофакт: Полный сюр! Перфоманс в центре Якутска
Странный перфоманс сегодня продемонстрировал молодой человек прямо посреди перекрестка возле мэрии, среди взломанного асфальта проспекта Ленина. Нельзя отказать этому представлению в особом сюрриалистичеком настроении… Видео тгк Trimid stories
Источник: тгк Trimid stories
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