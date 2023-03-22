Видеофакт: Подросток легко справился с камнем Игр Дыгына!

16-летний подросток (вес 53 кг) поднимает камень Игр Дыгына общим весом 116 кг, то есть в два раза с лишним тяжелее собственного веса!

Источник: тгк Новости Якутии

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