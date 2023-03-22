22.03.2023
20:59
1325

Спорт

Видеофакт: Подросток легко справился с камнем Игр Дыгына!

16-летний подросток (вес 53 кг) поднимает камень Игр Дыгына общим весом 116 кг, то есть в два раза с лишним тяжелее собственного веса!

Источник: тгк Новости Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх