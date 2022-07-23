Видеофакт: по улицам Якутска проехала велосвадьба!

В Якутске прошла оригинальная велосвадьба. Молодые и их гости проехались по городу на кортеже из велосипедов. Видео @cooperykt опубликовал тгк Sakhaday.

Фото: @cooperykt Источник: @cooperykt

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