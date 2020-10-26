26.10.2020
10:57
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Экология

Видеофакт: По улицам Якутска бегает косуля

25 октября житель столицы Якутии запечатлел бегущую косулю.

Видеозапись пробежки изящного представителя семейства оленьих распространяется в одном из популярных мессенджеров. На ней грациозное животное мчится по улице в Борисовке и скрывается из виду.

Косуля явно дезориентирована и напугана. Откуда она появилась в микрорайоне Якутска, пока не ясно.

Отметим, что это не первый случай, когда горожане натыкаются на диких животных в жилых районах.

Фото: ватсап
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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