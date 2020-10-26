Видеофакт: По улицам Якутска бегает косуля

25 октября житель столицы Якутии запечатлел бегущую косулю.

Видеозапись пробежки изящного представителя семейства оленьих распространяется в одном из популярных мессенджеров. На ней грациозное животное мчится по улице в Борисовке и скрывается из виду.

Косуля явно дезориентирована и напугана. Откуда она появилась в микрорайоне Якутска, пока не ясно.

Отметим, что это не первый случай, когда горожане натыкаются на диких животных в жилых районах.