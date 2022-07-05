05.07.2022
20:41
412
Якутск
Видеофакт: пляж Якутска — жара!!!
В Якутске адская жара: городской пляж переполнен. Тоже самое творится на протоках и озерах в окрестностях Якутска. Успевайте купаться — якутское лето короткое! Видео: vadim.skryabin на тгк Новости Якутии
Фото: vadim.skryabin
Источник: тгк Новости Якутии
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