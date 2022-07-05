Видеофакт: пляж Якутска — жара!!!

В Якутске адская жара: городской пляж переполнен. Тоже самое творится на протоках и озерах в окрестностях Якутска. Успевайте купаться — якутское лето короткое! Видео: vadim.skryabin на тгк Новости Якутии

Фото: vadim.skryabin Источник: тгк Новости Якутии

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