05.07.2022
20:41
412

Якутск

Видеофакт: пляж Якутска — жара!!!

В Якутске адская жара: городской пляж переполнен. Тоже самое творится на протоках и озерах в окрестностях Якутска. Успевайте купаться — якутское лето короткое! Видео: vadim.skryabin на тгк Новости Якутии

Фото: vadim.skryabin
Источник: тгк Новости Якутии

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