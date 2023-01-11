11.01.2023
12:45
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Природа

Видеофакт: Плутовка-лиса пришла в гости 

По Сергеляхскому шоссе Якутска бегает чернобурая лиса. Хитрая красавица, махнув хвостом, скрылась в ночи и была такова😃

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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