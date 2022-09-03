03.09.2022
18:14
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Светская хроника

Видеофакт: певица Света в Якутске

Горный улус: Наша Света прилетела🛩🛩

Уже сегодня в день села Бердигестях🔥🔥🔥🔥🔥 состоится концерт звезды российской эстрады Светы 💃🏻💃🏻💃🏻

Горный улус всех сегодня ждет на стадионе «Чыпчаал»🤩🤩🤩

💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻🪩🪩🪩🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻

Источник: Газета "Үлэ күүһэ" Горного улуса

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