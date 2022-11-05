05.11.2022
16:54
282
Погода
Видеофакт: пешеходы проторили тропу по льду Вилюя
Уже пешеходы пошли через реку Вилюй в Верхневилюйске 5.11.2022 г., сообщает тгк @BORBUEV
Фото: тгк @BORBUEV
Источник: тгк @BORBUEV
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