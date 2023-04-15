Видеофакт: Первые журавли прилетели в Якутск!

Якутское лето на подходе. Первые журавли прилетели в Якутск! Видео первых журавлей на озере возле ГРЭС в черте Якутска разместил Ютюб-канал «Удивительная Якутия»

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