15.04.2023
17:33
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Якутия

Видеофакт: Первые журавли прилетели в Якутск!

Якутское лето на подходе. Первые журавли прилетели в Якутск! Видео первых журавлей на озере возле ГРЭС в черте Якутска разместил Ютюб-канал «Удивительная Якутия»

Источник: Ютюб-канал "Удивительная Якутия"

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