22.04.2023
08:04
378

Якутия

Видеофакт: Первая добыча весенней охоты. С полем!

Житель села Кыйы Таппыров Устин добыл первого селезня кряквы с помощью подсадной утки! На видео продемонстрированы все разрешительные документы. С полем! тгк @sakhahunter

Сейчас практически все мужчины Якутии одержимы одной страстью — началась весенняя охота!

Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter

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