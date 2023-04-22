Видеофакт: Первая добыча весенней охоты. С полем!

Житель села Кыйы Таппыров Устин добыл первого селезня кряквы с помощью подсадной утки! На видео продемонстрированы все разрешительные документы. С полем! тгк @sakhahunter Сейчас практически все мужчины Якутии одержимы одной страстью — началась весенняя охота!

Фото: тгк @sakhahunter Источник: тгк @sakhahunter

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