Видеофакт: Первая чайка уже прилетела в Якутию!

Очевидное — невероятное: на видео сняли чайку в Якутии! Уже прилетела? Автор сообщает, что заснял птицу, 31 марта, в Ытык-Кюеле Таттинского улуса. Обычно эта птица мигрирует зимой из Якутии в более теплые края и возвращается на родину, когда сходит лед с озер и рек.