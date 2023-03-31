31.03.2023
19:10
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Якутия

Видеофакт: Первая чайка уже прилетела в Якутию!

Очевидное — невероятное: на видео сняли чайку в Якутии! Уже прилетела? Автор сообщает, что заснял птицу, 31 марта, в Ытык-Кюеле Таттинского улуса. Обычно эта птица мигрирует зимой из Якутии в более теплые края и возвращается на родину, когда сходит лед с озер и рек.

Необычное видео: Чайка осталась зимовать в Якутии
Источник: Whatsapp

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