Видео: переправа Якутск-Нижний Бестях сегодня. Завтра ее закроют

Ледовая переправа через Лену Якутск-Нижний Бестях — видео снято сегодня, 14 апреля, в 13 часов.

Официально переправа Якутск Нижний Бестях должна быть закрыта завтра, 15 апреля. И все — до вскрытия Лены автомобильного сообщения с тем берегом у Якутска не будет. Грузоподъемность переправы «Якутск-Нижний Бестях» снижена до 30 тонн

Источник: тгк КримЯкутия

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