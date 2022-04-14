14.04.2022
20:50
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Погода

Видео: переправа Якутск-Нижний Бестях сегодня. Завтра ее закроют

Ледовая переправа через Лену Якутск-Нижний Бестях — видео снято сегодня, 14 апреля, в 13 часов.
Официально переправа Якутск Нижний Бестях должна быть закрыта завтра, 15 апреля. И все — до вскрытия Лены автомобильного сообщения с тем берегом у Якутска не будет.

Грузоподъемность переправы «Якутск-Нижний Бестях» снижена до 30 тонн
Источник: тгк КримЯкутия
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