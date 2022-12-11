11.12.2022
19:21
186

Общество

Видеофакт: Панда Саха приготовил в -50 градусов уху из карасей

Настоящему гурману мороз не помеха. Панда Саха готовит уху под открытым небом.

Источник: социальные сети

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