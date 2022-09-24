Видеофакт: отчаянный соболь отбивается от собаки

Отчаянно храбрый соболь успешно отбивается от собаки в Жиганском улусе Якутии. «Уходи, уходи отсюда», — говорит ему автор видео. Атака — лучшая защита, сообщает тгк t.me/sakhahunter

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