24.09.2022
16:08
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Природа

Видеофакт: отчаянный соболь отбивается от собаки

Отчаянно храбрый соболь успешно отбивается от собаки в Жиганском улусе Якутии. «Уходи, уходи отсюда», — говорит ему автор видео. Атака — лучшая защита, сообщает тгк t.me/sakhahunter

Источник: тгк t.me/sakhahunter

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