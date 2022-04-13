13.04.2022
20:44
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Происшествия

Видеофакт: Опасно для жизни!

УК «Роскатех», обслуживающая дом по ул.Мординова 23 в Якутске не исполняет свои обязанности по чистке снега с крыши, сообщает тгк КримЯкутия. Жильцы неоднократно подавали заявки. Людям опасно заходить в своей дом, снег может упасть с крыши в любой момент.

Источник: тгк КримЯкутия
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