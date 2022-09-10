Видеофакт: Олень-альбинос переплывает реку — их считают тотемными

Абсолютно белый олень — альбинос переплывает реку. Лодочник отпускает собаку и снимает на видео. Увидеть такое животное в дикой природе Якутии большая редкость. Охотники не стреляют в таких оленей, побаиваются и считают их тотемными. Ими можно только любоваться. Существует поверье что великие шаманы используют белых оленей в качестве провожатых в срединный мир, сообщает тгк @sakhahunter

Фото: тгк @sakhahunter Источник: тгк @sakhahunter

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