05.08.2022
20:20
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Погода
Видеофакт: Олекминск под ударом стихии
— На территорию республики с Китая выходит глубокий южный циклон, который принёс обильные дожди в Нерюнгринском, на западе Алданского района и в Олекминском улусе. Это дожди продолжатся и будут очень сильными – до 50 миллиметров за 12 часов. По этим районам дано штормовое предупреждение, — сообщила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.
Ливни с грозами обрушились на Олекминский район. На взлётную полосу Олекминска ударила молния. Видео разместил тгк @PRanyamedia
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я), тгк @PRanyamedia
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