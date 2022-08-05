Видеофакт: Олекминск под ударом стихии

— На территорию республики с Китая выходит глубокий южный циклон, который принёс обильные дожди в Нерюнгринском, на западе Алданского района и в Олекминском улусе. Это дожди продолжатся и будут очень сильными – до 50 миллиметров за 12 часов. По этим районам дано штормовое предупреждение, — сообщила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.

Ливни с грозами обрушились на Олекминский район. На взлётную полосу Олекминска ударила молния. Видео разместил тгк @PRanyamedia