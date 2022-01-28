28.01.2022
20:33
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Происшествия

Видеофакт: очередное нападение стаи собак на ребенка

Очередное нападение в российской провинции — в Уфе в Башкирии — стаи бездомных собак на ребенка. Ему помогли прохожие — отпугнули псов. Проблема безнадзорных агрессивных собак стала общероссийской. Видео разместило информационное агентство РИА Новости, и оно широко распространяется в российских соцсетях.

Источник: тгк РИА Новости
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