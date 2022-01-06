Видеофакт: очередное нападение стаи собак на человека в Якутске

Пока московские зоозащитники выставляют требования городской администрации по размещению отловленных собак, в Якутске продолжаются нападения свободно разгуливающих стай безнадзорных собак на людей. На видео — г.Якутск, 5 января 2022 г., ул. Стадухина. Собачки напали на женщину, повезло что рядом были прохожие и быстренько смогли отпугнуть, сообщает @dpsykt.14

Обратите внимание, женщина обходила стаю, ничем не провоцировала животных, а псы догнали и напали на нее сзади. Выручили прохожие. Поражает наглость и агрессивность собак.