Видеофакт: новые качели с видом на Зеленый луг!

В Якутске появились новые качели на ул. Чернышевского с прекрасным видом на Зеленый луг. А вы бы хотели на них покачаться? Видео: nata7q разместил тгк Yakutsk News

Источник: тгк Yakutsk News

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