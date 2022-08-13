13.08.2022
17:34
149

Якутск

Видеофакт: новые качели с видом на Зеленый луг!

В Якутске появились новые качели на ул. Чернышевского с прекрасным видом на Зеленый луг. А вы бы хотели на них покачаться?

Видео: nata7q разместил тгк Yakutsk News

Источник: тгк Yakutsk News

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