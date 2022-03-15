15.03.2022
21:08
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Финансы

Видеофакт: Новые цены на автомобили Тойота в Якутске😱😱😱

Автор видео снял видео с новыми ценами на машины в официальном дилере Тойота в Якутске.

Источник: Whatsapp
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