15.04.2023
14:15
220

Образование

Видеофакт: Новая трехэтажная Мюрюнская школа №2

Сбылась мечта всех жителей Усть-Алданского района!

🤩

Вчера открылось новое здание Мюрюнской средней школы №2. До этого дети учились в старом здании 1969 года постройки

Новая школа с общей площадью более 5,8 тысяч квадратных метров сможет разместить в своих стенах 450 учеников.

Буквально за два года возведено такое большое строение

В современном трёхэтажном здании размещены учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивный и гимнастический залы, столовая на 150 посадочных мест, библиотека, методические кабинеты и актовый зал на 270 мест. Видео тгк Новости Саха

👏

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх