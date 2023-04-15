Видеофакт: Новая трехэтажная Мюрюнская школа №2

Сбылась мечта всех жителей Усть-Алданского района!

Вчера открылось новое здание Мюрюнской средней школы №2. До этого дети учились в старом здании 1969 года постройки

Новая школа с общей площадью более 5,8 тысяч квадратных метров сможет разместить в своих стенах 450 учеников.

Буквально за два года возведено такое большое строение

В современном трёхэтажном здании размещены учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, спортивный и гимнастический залы, столовая на 150 посадочных мест, библиотека, методические кабинеты и актовый зал на 270 мест. Видео тгк Новости Саха