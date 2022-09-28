Видеофакт: Ночной пожар в Борисовке-2!!!

Видео с места ночного пожара в Борисовке-2 в Якутске. Пожар начался во втором часу ночи. Очевидцы сообщают, что в четвертом часу ночи дом сгорел почти полностью.

Как сообщает тгк КримЯкутия, пожар в Борисовке-2 в доме N1 обнаружил житель Якутска, когда в 2 час. ночи вышел покурить. Он позвонил пожарным и побежал спасать людей. Ему удалось спасти трех жильцов со 2-го этажа. Он ползком передвигался по 2 этажу, кричал и стучался в двери. Мужчина рассказал, что работает в Скорой помощи, и к тому моменту, когда он вытащил троих человек, приехали пожарные.

Официальной информации от МЧС РФ по РС(Я) пока не поступало.