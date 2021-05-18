18.05.2021
08:41
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Общество

Видеофакт: нетерпеливый рыбалов в Якутске

Один житель Якутска не стал ждать окончания ледохода и начал уже 18 мая сезон рыбалки:

Источник: https://youtube.com/shorts/sMtotp8DezE?feature=share
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