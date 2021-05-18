18.05.2021
08:41
214
Общество
Видеофакт: нетерпеливый рыбалов в Якутске
Один житель Якутска не стал ждать окончания ледохода и начал уже 18 мая сезон рыбалки:
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