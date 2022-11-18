18.11.2022
16:07
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Спорт

Видеофакт: Непробиваемый блок таттинских волейболистов

🧱Тройной блок🙌🏽🙌🏽🙌🏽

Непробиваемый блок таттинских волейболистов в игре против команды Олекминска👏🏼👏🏼👏🏼 Игра завершилась со счетом 2:0 в ползьу команды из Таатты, сообщает «Спорт Якутии».

Напоминаем, в «Полтинникке» в самом разгаре игры Кубка Минспорта Якутии по волейболу среди молодёжи.

Фото: видео- Спорт Якутии
Источник: Спорт Якутии

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