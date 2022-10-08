08.10.2022
12:19
862

Спорт

Видеофакт: Настоящий якутский снайпер Сергей Яковлев!💪👍✊

На соревновании снайперов Х-фактор из автомата ПРС. Необходимо поразить 16 мишеней, перемещаясь со столбов на ежи. Снайпер из Якутии Сергей Яковлев показал выдающийся рекорд — он поразил 16 мишеней 16 выстрелами. «Главное, это нервы» — сказал он после соревнований. У него с ними — все в порядке! Посмотрите, как стреляет настоящий якутский снайпер. Видео разместил тгк Новости Якутии.

Источник: тгк Новости Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх