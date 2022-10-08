Видеофакт: Настоящий якутский снайпер Сергей Яковлев!💪👍✊

На соревновании снайперов Х-фактор из автомата ПРС. Необходимо поразить 16 мишеней, перемещаясь со столбов на ежи. Снайпер из Якутии Сергей Яковлев показал выдающийся рекорд — он поразил 16 мишеней 16 выстрелами. «Главное, это нервы» — сказал он после соревнований. У него с ними — все в порядке! Посмотрите, как стреляет настоящий якутский снайпер. Видео разместил тгк Новости Якутии.