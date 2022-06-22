22.06.2022
09:35
99

Природа

Видеофакт: Нашествие комаров

Лето началось. Комариное царство🦟🦟🦟🦟🦟 в горах Верхоянья.


Источник: traditional_industries_of_ykt

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