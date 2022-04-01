Видеофакт: Насекомые в упаковке орехов в одном из лучших магазинов Якутска 😱😱😱

В магазине Илин Энэр в упаковке орехов какие-то насекомые. А ведь считается одним из лучших магазинов — пишет телеграм-канал YKT. CRIM.

Фото: Из соцсетей Источник: YKT. CRIM

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