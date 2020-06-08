08.06.2020
15:34
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Экология

Видеофакт: Напротив Ленских столбов обнаружены провалы почвы

Нынче в окрестностях села Тумул Хангаласского улуса обнаружены многочисленные провалы почвы.

Видео об этом активно распространяется в соцсетях и ватсапе. Автор видео отмечает, что весь луг напротив Ленских столбов в провалах почвы, и это опасно для скота, так как именно в этом месте любят пастись коровы и лошади. Почему образовалось такое явление – вопрос специалистам.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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