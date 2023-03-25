25.03.2023
12:27
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Якутск

Видеофакт: Над озером Сайсары взлетели воздушные змеи

На озере Сайсары стартовал фестиваль воздушных змеев в рамках Муус устар. Организаторы говорят, что змеи будут радовать жителей весь день до вечера, всего планируется запустить до 30 летательных аппаратов, сообщает тгк @ysiaru

Обещают огромного 30-метрого кита, 25-метрового дракона, двух морских скатов, стаю осьминогов, огромного кота, ящерицу и другое.

Фото: тгк @ysiaru
Источник: тгк @ysiaru

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