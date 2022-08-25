25.08.2022
20:26
678

Якутск

Видеофакт: на ул.Пирогова построили еще одну гигантскую ванну в Якутске?

Читатель Sakhalife шлет привет Басылаеву: на видео еще одна гигантская ванна на улице Пирогова, которую сейчас ремонтируют. Автор видео говорит, что какой-то сток воды предусмотрен для тротуара, но не для проезжей части.
Напомним, что блогер Алексей Басылаев в своем видео назвал отремонтированный проспект Ленина в Якутске гигантской ванной, так как после дождя вода скопилась на новом асфальте.

Блогер Басылаев возмущен: Это гигантская ванна, а не проспект!
Источник: Читатель Sakhalife

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