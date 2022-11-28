28.11.2022
15:23
455
Общество
Видеофакт: На севере жить – дороже платить?
Обычные цены в северном магазине: огурцы, помидоры по 600 рб. за кг, бананы — 400, груша — 550, яблоки — 350, мандарины — 500, апельсины — 450, виноград — 750 рублей за килограмм! Да, цены «кусаются».
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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