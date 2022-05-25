25.05.2022
16:26
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Спорт

Видеофакт: На озере в Якутске катается виндсерфер 🏄‍♂️

Виндсерфер катается на озере ТЭЦ г. Якутска — сообщает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.

Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: https://t.me/ykt_novosty

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