25.05.2022
16:26
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Спорт
Видеофакт: На озере в Якутске катается виндсерфер 🏄♂️
Виндсерфер катается на озере ТЭЦ г. Якутска — сообщает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.
Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: https://t.me/ykt_novosty
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